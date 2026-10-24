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В Кении зафиксировали второй случай смерти от Эболы

Киев • УНН

 • 460 просмотра

В Кении умерла 65-летняя родственница первой жертвы Эболы. Семеро пациентов проходят лечение, случаи остаются в одном кластере.

В Кении зафиксировали второй случай смерти от Эболы

В Кении зафиксирована вторая смерть от Эболы на фоне того, как страна борется с первой вспышкой этой болезни. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

65-летняя женщина, которая была близкой родственницей первой жертвы — мужчины, приехавшего из Демократической Республики Конго, — умерла после того, как ее поместили на карантин, сообщило министерство здравоохранения.

Еще семь пациентов с Эболой проходили лечение в двух изоляторах, добавили там.

Все случаи были в пределах "одного кластера, без признаков распространения в сообществе", сообщило министерство.

Более 4000 человек умерли в Африке с момента подтверждения Эболы в ДР Конго в мае, что делает ее второй по смертности вспышкой болезни.

Последняя жертва в Кении находилась на карантине, когда у нее появились симптомы 13 октября, сообщило министерство здравоохранения.

Первой жертвой, 5 октября, стал мужчина, который заболел в сентябре и лечился в нескольких больницах ДР Конго, прежде чем приехать в столицу Кении Найроби, где умер через несколько дней.

Среди тех, кто все еще проходит лечение, — трое других родственников первой жертвы, трое медицинских работников и уборщик больницы.

США предостерегали своих граждан от поездок в Кению, а соседние страны, такие как Уганда, Эфиопия и Сомали, также находятся в состоянии готовности.

По данным Международного комитета спасения, который работает вместе с обоими правительствами, Кения сталкивается с постоянным риском появления новых случаев через границы на фоне того, что в ДР Конго зарегистрировано более 9500 случаев заболевания.

Кения ввела усиленный скрининг для путешественников, прибывающих из ДР Конго и девяти других стран, которые она считает странами с высоким риском: Уганды, Танзании, Руанды, Бурунди, Анголы, Замбии, Эфиопии, Южного Судана и Центральноафриканской Республики.

Министр здравоохранения Нигерии заявил, что единственный подтвержденный случай Эболы, по всей видимости, генетически связан со штаммом, ранее выявленным в Кении.

Официальные лица здравоохранения расследуют, пересекался ли первый заболевший в Нигерии с первым пациентом в Кении. Считается, что оба проезжали через аэропорт Энтеббе в Уганде в начале этого месяца.

Министерство здравоохранения Уганды объявило в пятницу, что люди, путешествовавшие в ДР Конго, больше не смогут следовать транзитом через Уганду в рамках профилактических мер.

В Нигерии зафиксировали случай Эболы и разыскивают 44 человека, контактировавших с заболевшей22.10.26, 03:55 • 4704 просмотра

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
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