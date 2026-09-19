Верховная Рада почти на месяц прекратила пленарные заседания, депутаты вернутся 13 октября
Киев • УНН
Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания около четырех недель. Депутаты будут работать в комитетах и над законопроектами.
Верховная Рада почти на месяц прекратила проведение пленарных заседаний — следующее запланировано на 13 октября. В этот период народные депутаты продолжат работу в комитетах, над поправками и новыми законопроектами, заявил глава парламента Руслан Стефанчук, пишет УНН.
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Таким образом, перерыв между пленарными заседаниями парламента продлится около 4 недель. В то же время формально сессия Верховной Рады не закрывается — XVI сессия парламента IX созыва продолжается с сентября 2026 года по январь 2027 года.
По словам Стефанчука, депутаты используют этот период для подготовки законодательных решений.
Стефанчук объяснил длительный перерыв
Мы очень многое сможем принять, как и на этой неделе
На период без пленарных заседаний также приходятся международные мероприятия с участием парламентских делегаций. В частности, в конце сентября и начале октября запланированы заседания ПАСЕ в Страсбурге, Межпарламентского союза в Танзании и Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Андорре.
Длительный перерыв уже критикуют отдельные народные депутаты. В частности, нардеп София Федина заявила, что парламент должен был бы интенсивнее работать над проектом государственного бюджета на 2027 год, вопросами обороны и законопроектами, необходимыми для европейской интеграции.
«Час вопросов к правительству» в Верховной Раде перенесли на три недели: какова причина18.09.26, 11:41 • 3508 просмотров