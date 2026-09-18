«Час вопросов к правительству» в Верховной Раде перенесли на три недели: какова причина

Следующее общение чиновников с народными депутатами предварительно запланировано на 12 октября. Об этом УНН стало известно от депутатов.

Детали

По словам одного из нардепов, запланированный на сегодня формат парламентской работы не состоялся, а в следующий раз члены Правительства должны отчитаться перед парламентариями почти через месяц.

Есть информация, что следующий час вопросов к Правительству состоится 12 октября - говорится в сообщении одного из нардепов.

В то же время народный депутат Ирина Геращенко также заявила, что депутаты от "Европейской солидарности" пришли в Верховную Раду, но не смогли попасть на заседание.

"По моей памяти, такое впервые. Мои коллеги, депутаты "Европейской солидарности", пришли на заседание ВР, сегодня пленарная неделя, час вопросов к правительству, который мы с таким трудом возвращали после двухлетнего перерыва. Сегодня должен был отчитываться новый министр образования, к которому масса вопросов — и по функционированию системы образования в условиях постоянных атак, и по популистской программе обязательного бесплатного питания для всех школьников (а не только тех детей, которые действительно нуждаются в поддержке), и по нищенскому состоянию учителей, которым не добавили даже 4 тыс. грн, не то что обещанные 4 тыс. евро. Депутаты пришли в ВР и, как говорится, поцеловали двери", – заявила Ирина Геращенко.

По ее словам, охранник сообщил, что парламент закрыт. В то же время часть депутатов уехала на Карпатский форум.

"Кто-то решил просто отменить пленарное заседание. Не сообщив ни фракциям, ни руководству фракций, без согласительного совета. Это не просто произвол и превышение служебных полномочий со стороны руководства ВР, это развал государственных институтов. Страшно, кто управляет страной и до какой деградации довели все институты власти", – подчеркнула нардеп.

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