Годину запитань до Уряду у Верховній Раді перенесли на три тижні: яка причина

Наступне спілкування урядовців із народними депутатами попередньо заплановане на 12 жовтня. Про це УНН стало відомо від депутатів.

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За словами одного з нардепів, запланований на сьогодні формат парламентської роботи не відбувся, а наступного разу члени Уряду мають прозвітувати перед парламентарями майже через місяць.

Є інформація, що наступна година запитань до Уряду буде 12 жовтня - йдеться у повідомленні одного з нардепів.

Водночас, і народна депутатка Ірина Геращенко також заявила, що депутати від "Європейської солідарності" прийшли до Верховної Ради, але не змогли потрапити на засідання.

"На моїй памʼяті таке вперше. Мої колеги депутати Європейська Солідарність прийшли на засідання ВР, сьогодні пленарний тиждень, година запитань до уряду, яку ми так важко повертали після дворічної перерви. Сьогодні мав звітувати новий міністр освіти, до якого купа питань і щодо функціонування системи освіти в умовах постійних атак, популістської програми обовʼязкового безкоштовного харчування для всіх школярів ( а не лише тих дітей, які дійсно потребують підтримки), злиденного стану вчителів, яким не додали навіть 4 тис грн, не те що 4 тис обіцяних євро. Депутати прийшли в ВР і, як то кажуть, поцілували двері", – заявила Ірина Геращенко.

За її словами, охоронець повідомив, що парламент зачинено. Водночас, частина депутатів поїхали на Карпатський форум.

"Хтось вирішив просто скасувати пленарне засідання. Не повідомивши ані фракції, ані керівництво фракцій, без погоджувальної. Це не просто свавілля і перевищення службових повноважень з боку керівництва ВР, це розвал державних інституцій. Страшно, хто керує країною і до якої деградації довели всі інститути влади", – наголосила нардепка.

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