Очільниця секретаріату Стефанчука Слободян стала народною депутаткою України

Керівниця секретаріату Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука Олена Слободян склала присягу народного депутата та увійшла до фракції "Слуга народу". Вона з 2021 року очолювала секретаріат голови Парламенту, повідомляє УНН з посиланням на засідання Верховної Ради.

Деталі

За даними аналітичного руху "Чесно", Олена Слободян народилась 15 січня 1987 року у Києві.

У 2010 році вона закінчила Хмельницький університет управління та права. Закінчила аспірантуру у тому ж університеті та захистила дисертацію на тему "Сучасний стан та перспективи патентно-правової охорони винаходів у сфері біотехнології". Її науковим керівником був Руслан Стефанчук.

Слободян працювала у вищій школі адвокатури при Національній асоціації адвокатів України. Також вона працювала начальницею управління в Державній організації "Національний офіс інтелектуальної власності".

В 2019 році вона невдало балотувалась до Верховної Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу" (№166 у списку) як безпартійна. Через два роки, у 2021 році, вона очолила секретаріат голови Верховної Ради після того, як парламент очолив Руслан Стефанчук.

У 2026 році її звинуватили у плагіаті в кандидатській дисертації, яку вона написала під науковим керівництвом Стефанчука. Антиплагіатори виявили запозичення із російських дисертацій.

Також, за даними ЗМІ, у дисертації Слободян виявили запозичення без належних посилань на 147 із 185 сторінках.

Нагадаємо

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