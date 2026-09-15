Очільниця секретаріату Стефанчука Слободян стала народною депутаткою України
Київ • УНН
Олена Слободян склала присягу народної депутатки та увійшла до фракції "Слуга народу". Із 2021 року вона очолювала секретаріат Голови Ради.
Керівниця секретаріату Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука Олена Слободян склала присягу народного депутата та увійшла до фракції "Слуга народу". Вона з 2021 року очолювала секретаріат голови Парламенту, повідомляє УНН з посиланням на засідання Верховної Ради.
Деталі
За даними аналітичного руху "Чесно", Олена Слободян народилась 15 січня 1987 року у Києві.
У 2010 році вона закінчила Хмельницький університет управління та права. Закінчила аспірантуру у тому ж університеті та захистила дисертацію на тему "Сучасний стан та перспективи патентно-правової охорони винаходів у сфері біотехнології". Її науковим керівником був Руслан Стефанчук.
Слободян працювала у вищій школі адвокатури при Національній асоціації адвокатів України. Також вона працювала начальницею управління в Державній організації "Національний офіс інтелектуальної власності".
В 2019 році вона невдало балотувалась до Верховної Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу" (№166 у списку) як безпартійна. Через два роки, у 2021 році, вона очолила секретаріат голови Верховної Ради після того, як парламент очолив Руслан Стефанчук.
У 2026 році її звинуватили у плагіаті в кандидатській дисертації, яку вона написала під науковим керівництвом Стефанчука. Антиплагіатори виявили запозичення із російських дисертацій.
Також, за даними ЗМІ, у дисертації Слободян виявили запозичення без належних посилань на 147 із 185 сторінках.
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