Глава секретариата Стефанчука Слободян стала народным депутатом Украины

Руководительница секретариата Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука Елена Слободян принесла присягу народного депутата и вошла во фракцию "Слуга народа". С 2021 года она возглавляла секретариат председателя Парламента, сообщает УНН со ссылкой на заседание Верховной Рады.

Детали

По данным аналитического движения "Честно", Елена Слободян родилась 15 января 1987 года в Киеве.

В 2010 году она окончила Хмельницкий университет управления и права. Окончила аспирантуру в том же университете и защитила диссертацию на тему "Современное состояние и перспективы патентно-правовой охраны изобретений в сфере биотехнологии". Ее научным руководителем был Руслан Стефанчук.

Слободян работала в высшей школе адвокатуры при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Также она работала начальницей управления в Государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности".

В 2019 году она безуспешно баллотировалась в Верховную Раду 9-го созыва от партии "Слуга народа" (№166 в списке) как беспартийная. Через два года, в 2021 году, она возглавила секретариат председателя Верховной Рады после того, как парламент возглавил Руслан Стефанчук.

В 2026 году ее обвинили в плагиате в кандидатской диссертации, которую она написала под научным руководством Стефанчука. Антиплагиаторы выявили заимствования из российских диссертаций.

Также, по данным СМИ, в диссертации Слободян обнаружили заимствования без надлежащих ссылок на 147 из 185 страниц.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.