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Учёные обнаружили у людей из Африки и Южной Америки бактерии, которые могли передаваться ещё от общих предков

Киев • УНН

 • 3306 просмотра

Учёные обнаружили более 1200 видов кишечных бактерий. Часть микроорганизмов могла передаваться людям ещё от общих предков.

Учёные обнаружили у людей из Африки и Южной Америки бактерии, которые могли передаваться ещё от общих предков

Американские ученые обнаружили удивительное сходство кишечных бактерий у двух коренных народов, живущих на разных континентах. Исследование свидетельствует о том, что часть микроорганизмов могла сопровождать человечество на протяжении тысячелетий, передаваясь из поколения в поколение во время древних миграций. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Санта-Барбаре со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature, пишет УНН.

Детали

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Стэнфордского университета исследовали кишечный микробиом народа цимане, проживающего в Боливии, и народа хадза, представители которого живут в Танзании и сохраняют традиционный образ жизни охотников-собирателей.

В кишечном микробиоме исследованных популяций ученые обнаружили более 1200 видов бактерий. При этом более 60% этих видов являются редкими или вообще отсутствуют у людей, живущих в индустриально развитых обществах.

Древние бактерии могли путешествовать по миру вместе с людьми

Особенно удивило исследователей то, что кишечные микробиомы двух народов оказались схожими несмотря на существенные различия в питании. Хадза употребляют мясо диких животных, рыбу, фрукты и другие собранные продукты, тогда как рацион цимане содержит больше растительной клетчатки, в частности бананы-плантаны, рис, маниок и кукурузу.

Это заставило нас задуматься, действительно ли существует основной набор бактериальных и других видов, которые путешествовали с предками цимане во время их миграции по всему миру

– объяснил исследователь Стэнфордского университета Бенджамин Гуд.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые проанализировали генетические особенности бактериальной ДНК и использовали скорость накопления мутаций для оценки времени, когда бактерии двух популяций разошлись от общих предковых линий. Результаты указали на связь, насчитывающую тысячелетия.

Анализ показывает весомые доказательства того, что их предки и, вероятно, все мы давно имели эти же бактерии

– отметил исследователь Майкл Гурвен.

По мнению ученых, полученные результаты помогают лучше понять историю человеческого микробиома и то, как изменения образа жизни и питания могли повлиять на разнообразие кишечных бактерий в современных популяциях.

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