Вчені виявили у людей з Африки та Південної Америки бактерії, які могли передаватися ще від спільних предків
Київ • УНН
Науковці виявили понад 1200 видів кишкових бактерій. Частина мікроорганізмів могла передаватися людям ще від спільних предків.
Американські науковці виявили дивовижну схожість кишкових бактерій у двох корінних народів, які живуть на різних континентах. Дослідження свідчить, що частина мікроорганізмів могла супроводжувати людство протягом тисячоліть, передаючись від покоління до покоління під час давніх міграцій. Про це повідомляє Каліфорнійський університет у Санта-Барбарі з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature, пише УНН.
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Вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі та Стенфордського університету дослідили кишковий мікробіом народу цимане, який проживає в Болівії, та народу хадза, представники якого мешкають у Танзанії та зберігають традиційний спосіб життя мисливців-збирачів.
У кишковому мікробіомі досліджених популяцій науковці виявили понад 1200 видів бактерій. При цьому більш ніж 60% цих видів є рідкісними або взагалі відсутніми у людей, які живуть в індустріально розвинених суспільствах.
Давні бактерії могли подорожувати світом разом із людьми
Особливо здивувало дослідників те, що кишкові мікробіоми двох народів виявилися схожими попри суттєві відмінності в харчуванні. Хадза споживають м'ясо диких тварин, рибу, фрукти та інші зібрані продукти, тоді як раціон цимане містить більше рослинної клітковини, зокрема банани-плантани, рис, маніок і кукурудзу.
Це змусило нас задуматися, чи справді існує основний набір бактеріальних та інших видів, які подорожували з предками цимане під час їхньої міграції по всьому світу
Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені проаналізували генетичні особливості бактеріальної ДНК та використали швидкість накопичення мутацій для оцінки часу, коли бактерії двох популяцій розійшлися від спільних предкових ліній. Результати вказали на зв'язок, що сягає тисячоліть.
Аналіз показує вагомі докази того, що їхні предки, і, ймовірно, всі ми, мали ці самі бактерії давно
На думку науковців, отримані результати допомагають краще зрозуміти історію людського мікробіому та те, як зміни способу життя й харчування могли вплинути на різноманіття кишкових бактерій у сучасних популяціях.
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