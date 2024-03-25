Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину

Именно за счет экспорта нефтепродуктов россия пополняет свой бюджет, в том числе и военный. Поэтому СБУ активно работает над минимизацией этих поступлений и перекрытием кислорода российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом заявил председатель СБУ Василий Малюк в интервью в телемарафоне, передает корреспондент УНН.

Относительно тех атак на НПЗ. Действительно состоялся ряд удачных, соответствующих реализаций по территории врага. Хочу подчеркнуть, что именно за счет экспорта нефтепродуктов россия пополняет свой бюджет, в том числе и военный. Что мы должны сделать? Мы должны эти поступления в бюджет и автоматически где-то перекрыть кислород путину. Этим мы и занимаемся. Поэтому проведен ряд успешных операций соответствующими дальнобойными так называемыми дронами Мы уже на 12% "минуснули" добычу и переработку. - рассказал Малыш.

Детали

Глава СБУ напомнил, что с 1 марта россия официально полностью остановила экспорт бензина.

Поэтому мы продолжаем работать, а страна-бензоколонка - палаты. Наряду с нами также работают коллеги из ГУР, ССО и другие. - отметил Малыш.

В общем СБУ уже осуществила 13 успешных атак на российские НПЗ, которые уже на треть сократили экспорт российских нефтепродуктов.

Атака на НПЗ в Крыму: горели 3 емкости с нефтепродуктами и склад

Дополнение

российский куйбышевский нефтеперерабатывающий завод остановил установку первичной переработки нефти CDU-5 после атаки беспилотника, потеряв половину своих производственных мощностей.