Атака на НПЗ в Крыму: горели 3 емкости с нефтепродуктами и склад

В результате атаки на НПЗ во временно оккупированном Крыму горели 3 емкости с нефтепродуктами и склад. Пострадавших нет. Об этом сообщают источники ASTRA, сообщает УНН.

Детали

НПЗ на улице Советской в Гвардейском был атакован беспилотником рано утром 24 марта. В результате атаки вспыхнули 3 емкости с нефтепродуктами и склад. Кроме этого, в районе села Пчельники после атаки БПЛА повреждена ЛЭП, село осталось без электричества - говорится в сообщении.

Дополнение

Утром в воскресенье, 24 марта, когда россия атаковала ракетами Украину, около двух десятков взрывов прозвучало во временно оккупированном Крыму. Речь идет о прилетах по нефтебазе возле поселка Гвардейское.

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