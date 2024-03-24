В оккупированном Крыму взрывы в районе нефтебазы в Гвардейском - Минэнерго

Утром в воскресенье, 24 марта, когда россия атаковала ракетами Украину, около двух десятков взрывов прозвучало во временно оккупированном Крыму. Речь идет о прилетах по нефтебазе возле поселка Гвардейское. Об этом пишет Минэнерго, передает УНН.

Детали

Отмечается, что после серии взрывов на захваченной оккупантами нефтебазе вблизи Гвардейского Симферопольского района вспыхнул пожар, дым от которого был виден издалека.

По информации из открытых источников, объект был атакован дронами. Также есть предположение о попадании в гарнизон Гвардейского. После в Гвардейском из домов частного сектора рядом с нефтебазой оккупанты начали эвакуацию жителей.

Напомним

В результате сегодняшней утренней атаки рф на энергетическую инфраструктуру повреждены объекты Группы "Нафтогаз" на западе.

ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников