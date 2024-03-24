ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников

В противовоздушном бою уничтожено 43 воздушные цели, в том числе 18 ракет и 25 беспилотников. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты совершили нападение на территорию Украины, используя 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 28 ударных БпЛА типа "Shahed".

В результате противовоздушного боя было уничтожено 43 воздушные цели, из которых 18 крылатых ракет и 25 ударных беспилотников.

Атака охватила территории Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

Воздушная тревога: над Украиной запущены крылатые ракеты с российских бомбардировщиков Ту-95МС