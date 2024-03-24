Воздушная тревога: над Украиной запущены крылатые ракеты с российских бомбардировщиков Ту-95МС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  140046 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  140473 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  145006 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  160757 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  138403 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  258308 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126853 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138067 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130302 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142911 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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Воздушная тревога: над Украиной запущены крылатые ракеты с российских бомбардировщиков Ту-95МС

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Воздушные Силы информируют о перемещении ударных беспилотников в направлении западной части Тернопольской области.

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Зафиксировано движение ударных беспилотников на запад в Тернопольской области

Бои на Авдеевском направлении: российские войска пытаются захватить новые позиции - DeepState

На Авдеевском направлении продолжаются бои, в частности в районе Бердичева, где войска рф пытаются занять новые позиции.

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В Хмельницкой области продолжаются работы по устранению повреждений, вызванных вражескими обстрелами: комиссии обследуют поврежденные здания, а жители подают заявки на компенсацию через программу "еВідновлення".

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Президент США Джо Байден подписал законопроект на сумму 1,2 триллиона долларов, призвав Конгресс принять дополнительное двухпартийное законодательство по национальной безопасности и охране границ.

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о 14 стратегических Ту-95МС, которые осуществляют полет в юго-восточном направлении.

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Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников на Житомирщине

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Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников на Житомирщине

рф продвигается: в Серебрянском лесничестве, возле Часового Яра и некоторых других районах - DeepState

Согласно отчету DeepState, вражеские силы продвинулись в нескольких направлениях, включая Серебрянское лесничество, вблизи Часового Яра, Ивановское, к северу от Орловки, к югу от Тоненького, к югу от Красногоровки и к западу от Старомайорска.

Война •   •  17554 просмотра
рф продвигается: в Серебрянском лесничестве, возле Часового Яра и некоторых других районах - DeepState

российские беспилотники "Шахед" движутся в направлении Винницкой области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении российских беспилотников "Шахед" из Кировоградской и Черкасской областей в направлении Винницкой области.

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российские беспилотники "Шахед" движутся в направлении Винницкой области