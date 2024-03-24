Силы обороны поразили два больших десантных корабля рф в Севастополе - СтратКом ВСУ

Украинские военные успешно поразили большие десантные корабли рф "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры чф рф во временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает УНН.

Силы обороны Украины успешно поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры чф рф во временно оккупированном Севастополе - говорится в сообщении.

Дополнение

Ночью во временно оккупированном россиянами Севастополе раздавались взрывы. Также в оккупированном Крыму произошли взрывы на нефтебазе.

В СНБО рассказали, какую на самом деле цель имеет строительство российской железной дороги в оккупированный Крым