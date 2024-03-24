Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
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Силы обороны поразили два больших десантных корабля рф в Севастополе - СтратКом ВСУ
Украинские войска успешно поразили крупные российские десантные корабли "Ямал" и "Азов", узел связи и несколько объектов черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе, а также нефтебазу в оккупированном Крыму.
Ночью россия атаковала дронами украинские порты на Дунае, повредив инфраструктуру
Ночью враг продолжил атаки беспилотниками на юго-восточные области. Силы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотника над Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областями. Но в некоторых районах была повреждена портовая инфраструктура.
Мы не видим угрозы со стороны Приднестровья: Кипер о ситуации в Одесской области
Глава Одесской ОГА заявил, что российский "контингент" в непризнанном Приднестровье не представляет угрозы для Украины, поскольку Украина построила укрепления на границе и контролирует всю приграничную территорию.
По всей Украине воздушная тревога, в воздухе четыре МиГа
По всей Украине объявлена воздушная тревога, поскольку россия подняла в воздух 4 истребителя МиГ-31К.
Блокада на границе с Польшей: в очереди на трех пунктах пропуска около 500 грузовиков
Около 500 грузовиков стоят в очереди на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе из-за блокады польских фермеров, при этом на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская пересечение границы из Украины в Польшу не осуществляется.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики в районах, где объявлена воздушная тревога
Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе применения баллистического оружия в районах, где объявлена воздушная тревога, и призывают население не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Дроновые атаки: Враг сосредоточился на Днепропетровщине - Гуменюк
Прошлой ночью максимальная концентрация беспилотников наблюдалась в Днепропетровской области во время второй волны российских воздушных атак на Украину.
Ситуация на Харьковщине: враг в очередной раз обстрелял частное предприятие в Харькове, в Чугуевском районе погиб мужчина
В Чугуевском районе погиб 72-летний мужчина, когда враг обстрелял населенные пункты Харьковской области, повредив частные дома и автомобиль.
ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников
43 воздушные цели: 18 ракет и 25 беспилотников были уничтожены в противовоздушном бою во время нападения рф на Украину.
В Николаевской области уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата
За минувшие сутки силы противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили 3 беспилотных летательных аппарата. К счастью, обошлось без жертв.