Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
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В СНБО рассказали, какую на самом деле цель имеет строительство российской железной дороги в оккупированный Крым
российские оккупанты строят железную дорогу через оккупированные украинские территории в Крым, чтобы усилить логистику поставок российских войск, создать пропагандистскую иллюзию интеграции и возможности для коррупции.
россияне 10 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек ранен
Российские войска 10 раз атаковали Никополь Днепропетровской области в течение дня 22 марта, ранив одного человека, повредив хозяйственные постройки и автомобиль. В то же время регион продолжает восстанавливаться после массированного ночного авиаудара, повлекшего значительные разрушения и перебои с электроснабжением.
Фейк об "отходе ВСУ от Днепра и Харькова" распространяет враг, ситуация на фронтах контролируемая - ЦСКиБ
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергает вражескую ложь о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовятся к отступлению из Днепра и Харькова, заявляя, что ситуация на фронтах контролируемая.
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Несмотря на крупнейшую российскую ракетную атаку на украинские энергетические объекты, включая Днепровскую ГЭС, эксперты считают, что ситуация не является критической, а нанесенный ущерб не имеет существенного влияния на общее энергопотребление в стране.
Дело крымских мусульман: политзаключенный Тофик Абдулгазиев переведён в реанимацию тюремной больницы в Челябинске – "Крымская солидарность"
Крымский мусульманский активист Тофик Абдулгазиев, находящийся в заключении в россии, был доставлен из тюрьмы в туберкулезную больницу в критическом состоянии с неизвестным диагнозом.
В Полтаве открылся четвертый в Украине центр рекрутинга ВСУ
Министерство обороны Украины открыло новый рекрутинговый центр в Полтаве, где каждый желающий может получить профессиональную консультацию, заполнить анкету и быть принятым на службу в ряды Вооруженных Сил Украины.
Стефанишина назвала ключевых противников приглашения Украины в НАТО
Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что ключевыми противниками приглашения Украины в НАТО являются США и Германия, которые призывают Киев не портить "атмосферу" на предстоящем саммите в Вашингтоне.
В субботу россия повторит попытку запуска космического корабля "союз мс-25" к МКС
россия попытается повторно запустить космический корабль, который доставит на Международную космическую станцию российского космонавта Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую и американку Трейси Дайсон.
Украина имеет с большинством стран ЕС джентльменскую договоренность о начале переговоров о вступлении в июне
Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в июне 2023 года на основе джентльменского соглашения с большинством стран ЕС.
Из-за значительного повреждения энергоинфраструктуры: в Одессе переходят к экстренным отключениям света
В связи со значительными повреждениями энергосистемы, вызванными российскими обстрелами, в Одессе вводятся аварийные отключения электроэнергии, сообщает группа ДТЭК.