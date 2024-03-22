В СНБО рассказали, какую на самом деле цель имеет строительство российской железной дороги в оккупированный Крым

Пропагандисты активно пиарят строительство железной дороги, которая должна проходить из ростова-на-дону в Севастополь через оккупированные территории Украины. На самом деле враг ставит своей целью достижение следующих целей: пропагандистской, коррупционной и военной. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

Как отмечают в ЦПД, российская пропаганда активно пиарит строительство железной дороги, которая должна проходить из ростова-на-дону в Севастополь через оккупированные территории Украины, что по мнению путина станет "сухопутной альтернативой Крымскому мосту".

"Сравнение с другим незаконным "самостроем" россии неслучайно. Вспоминая крымский мост, который ru-пропаганда сделала символом "единения с рф", враг продвигает нарратив, как москва якобы заботится о жителях ВОТ", - сообщают в ЦПД.

В Центре отмечают, что на самом деле враг ставит своей целью достижение следующих целей:

пропагандистской - создать иллюзию быстрой интеграции ВОТ и "счастливой жизни в оккупации";

коррупционной - масштабное строительство, щедро финансируемое москвой, даст местным гауляйтерам невиданные доселе возможности для хищения и сделает их еще более лояльными к кремлю;

военной - Крымский мост является логистической артерией южной группировки российских войск. Учитывая то, что они строят железную дорогу, рф признает, что Крымский мост "упадет" и пытается сохранить военную логистику.

Напомним

Российские оккупанты строят железную дорогу из россии через оккупированные территории на юге Украины в Крым, что является серьезной мишенью для Вооруженных сил Украины, поскольку имеет целью усилить логистику снабжения российских войск.