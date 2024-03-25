куйбышевский НПЗ потерял половину мощностей и остановил установку первичной переработки - СМИ

куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в российской самаре остановил установку первичной переработки нефти, потеряв половину своих мощностей. Как передает УНН, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Детали

После атаки беспилотника на выходных российский куйбышевский нефтеперерабатывающий завод остановил установку CDU-5 - одну из двух имеющихся установок первичной переработки нефти.

Производственная мощность CDU-5 составляет 9500 метрических тонн в сутки (70 000 баррелей в сутки), что составляет около половины мощности завода. Другая установка первичной переработки нефти имеет производственную мощность 10 500 тонн в сутки. Пока нет данных о том, что она работает в нормальном режиме.

Таким образом завод потерял половину производственных мощностей.

Напомним

Губернатор региона Дмитрий Азаров заявил, что на заводе вспыхнул пожар после того, как в субботу утром его атаковал беспилотник. По его словам, пламя охватило установку первичной переработки нефти. По информации роспабликов, завод приостановил производство.

Куйбышевский НПЗ - это 29-й нефтеперерабатывающий завод россии по объемам производства, в прошлом году на него приходилось 1,34% от общего объема переработки нефти. Он переработал 3,687 миллиона тонн сырой нефти, произведя 624 000 тонн бензина (1,42% от общего объема производства в россии), 1,187 миллиона тонн дизельного топлива (1,35%) и 1,040 миллиона тонн мазута (2,56%).

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