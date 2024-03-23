россия для защиты нефтеперерабатывающих заводов планирует развернуть системы ПВО "Панцирь", однако, учитывая размер и масштаб российской энергетики, вряд ли россия сможет защитить все уязвимые объекты. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

"По словам чиновника Минэнергоугля рф, для защиты НПЗ планируется развернуть системы ПВО "Панцирь". Однако, учитывая размер и масштаб российской энергетики, вряд ли россия сможет защитить все уязвимые объекты", - говорится в отчете.

Отмечается, что 17 марта Украина успешно нанесла удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью БпЛА. Также 15-16 марта украинские СМИ сообщили, что также были атакованы три крупных нефтеперерабатывающих завода в Самарской области на юге россии.

Некоторые из самых отдаленных объектов, подвергшихся нападению, находятся примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает зону действия атак украинских БПЛА. Эти удары вызывают финансовые затраты для россии, влияя на внутренний рынок топлива. Недавние удары по нефтеперерабатывающим заводам, вероятно, привели к выходу из строя по меньшей мере 10 процентов мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. В зависимости от степени повреждения капитальный ремонт может занять значительное время и средства. Скорее всего, санкции приведут к увеличению времени и стоимости замены оборудования - добавили в разведке.

Напомним

Ранее британская разведка сообщала, что с начала марта рф ввела полугодовой запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке в условиях роста спроса, что, вероятно, было вызвано тем, что российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по НПЗ по всей россии.