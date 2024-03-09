Британська розвідка: російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по НПЗ
Київ • УНН
Російські нафтопереробні потужності були тимчасово скорочені через численні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах по всій Росії, що призвело до шестимісячної заборони на експорт бензину з метою стабілізації внутрішніх цін на тлі зростання попиту.
З початку березня рф ввела піврічну заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку в умовах зростання попиту, що, ймовірно, була спричинена тим, що російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по НПЗ по всій росії.
Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.
Деталі
Як йдеться у звіті, 1 березня рф ввела піврічну заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку в умовах зростання попиту. Відповідна постанова була ухвалена урядом рф 29 лютого.
Це вже друге ембарго, яке раніше діяло з 21 вересня 2023 року до 17 листопада 2023 року.
Імовірно, російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по НПЗ по всій росії. Заборона на експорт зменшить тиск на постачання та дозволить росії відремонтувати свої НПЗ. Ремонт, ймовірно, триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів
Також наголошується, що Кабмін рф буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного попиту напередодні виборів президента 15-17 березня.
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