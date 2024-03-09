Британська розвідка: російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по НПЗ

Російські нафтопереробні потужності були тимчасово скорочені через численні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах по всій Росії, що призвело до шестимісячної заборони на експорт бензину з метою стабілізації внутрішніх цін на тлі зростання попиту.