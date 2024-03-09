Британская разведка: российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по НПЗ

С начала марта рф ввела полугодовой запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке в условиях роста спроса, что, вероятно, было вызвано тем, что российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по НПЗ по всей россии.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Как говорится в отчете, 1 марта рф ввела полугодовой запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке в условиях роста спроса. Соответствующее постановление было принято правительством рф 29 февраля.

Это уже второе эмбарго, которое ранее действовало с 21 сентября 2023 года до 17 ноября 2023 года.

Вероятно, российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по НПЗ по всей России. Запрет на экспорт уменьшит давление на поставки и позволит России отремонтировать свои НПЗ. Ремонт, вероятно, продлится дольше, чем обычно, поскольку западные санкции препятствуют импорту некоторых необходимых компонентов - отмечают в разведке.

Также отмечается, что Кабмин РФ будет особенно чувствительным к росту цен на бензин и другие товары повседневного спроса в преддверии выборов президента 15-17 марта.

Напомним,

По оценкам британской разведки, российские войска вряд ли способны на полномасштабный штурм города Часов Яр в Донецкой области, несмотря на определенные постепенные тактические успехи в этом районе.

Российские войска продолжают держать под Авдеевкой довольно значительную группировку, сообщил в четверг в эфире телемарафона спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.