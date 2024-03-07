Під Авдіївкою російські війська тримають досить значне угрупування - речник Нацгвардії
Київ • УНН
Російські війська продовжують утримувати досить значне угруповання під Авдіївкою, активно використовуючи авіацію та бронетехніку для вогневої підтримки, з метою штурму українських позицій на південь від Авдіївки.
Російські війська продовжують тримати під Авдіївкою досить значне угрупування, повідомив у четвер в ефірі телемарафону речник Національної гвардії України Руслан Музичук, пише УНН.
Ми бачимо, що за останній час ситуація на Авдіївському напрямку кардинально не змінилася. Протягом цієї доби було 21 боєзіткнення саме на цьому напрямку. Тут продовжує ворог активно застосовувати також авіацію. Специфіка місцевості, скажімо так, не дозволяє ворогу значним чином застосовувати саме бронегрупи, проте триває використання бронетехніки для вогневої підтримки, це стосується і танків. Ворог тут, навіть після захоплення Авдіївки, продовжує тримати досить значне угруповання для того, аби продовжувати, скажімо так, штурмувати позиції наших захисників. Це зокрема стосується південніше Авдіївки населених пунктів
Разом з тим, зі слів Музичука, українські підрозділи "виконують свої задачі для того, аби стримувати ці атаки, для того, аби посилювати фортифікаційні споруди на цих ділянках".
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