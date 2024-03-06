Генштаб: 76 атак витримали Сили оборони на східному фронті
Київ • УНН
Російські військові продовжують наступати на шести ділянках східного фронту - за минулу добу на українському фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Зокрема, 18 штурмів під прикриттям авіації окупанти здійснили на Новопавлівському напрямку, ще 20 - на Авдіївському напрямку.
Російські військові продовжуються наступати на шести напрямках східного фронту. Зокрема 18 штурмів під прикриттям авіації окупанти здійснили на Новопавлівському напрямку, ще 20 разів загарбники випробовували на міцність українські позиції на Авдіївському напрямку. Загалом на українському фронті впродовж доби відбулось 76 бойових зіткнень. Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Деталі
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Додатково
Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по позиціях росіян. А зенітники із підрозділів ракетних військ уразили склад боєприпасів окупантів та знищили 4 артилерійські системи ворога.
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