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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Генштаб: 76 атак витримали Сили оборони на східному фронті

Київ • УНН

 • 29812 перегляди

Російські військові продовжують наступати на шести ділянках східного фронту - за минулу добу на українському фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Зокрема, 18 штурмів під прикриттям авіації окупанти здійснили на Новопавлівському напрямку, ще 20 - на Авдіївському напрямку.

Генштаб: 76 атак витримали Сили оборони на східному фронті

Російські військові продовжуються наступати на шести напрямках східного фронту. Зокрема 18 штурмів під прикриттям авіації окупанти здійснили на Новопавлівському напрямку, ще 20 разів загарбники випробовували на міцність українські позиції на Авдіївському напрямку. Загалом на українському фронті впродовж доби відбулось 76 бойових зіткнень. Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

– йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Деталі

На Куп’янському напрямку, Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Табаївки, що на Харківщині.

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На Лиманському напрямку наші воїни дали відсіч ворогу 7 разів: противника наступав за підтримки авіації в районах Білогорівки Луганської області та Тернів і Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Сили оборони відбили 11 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, на Донеччині. Тут  росіяни марно намагались покращити своє тактичне положення.

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На Авдіївському напрямку, наші оборонці зупинили 20 російських штурмів поблизу Бердичів, Тоненького, Первомайського і Невельського, що у Донецькій області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати поблизу Георгіївки, Побєди й Новомихайлівки. Тут росіяни 18 разів намагались, за підтримки авіації, прорвати оборону наших військ. Втім, без успіху.

Споруджені на Донецькому і Запорізькому напрямках укріплення тягнуться на значну дистанцію – речник ОСУВ “Таврія”06.03.24, 15:04 • 28152 перегляди

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки біля Роботиного Запорізької області.

Додатково

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по позиціях росіян. А зенітники із підрозділів ракетних військ уразили склад боєприпасів окупантів та знищили 4 артилерійські системи ворога.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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