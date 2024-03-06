Україна уразила 42 із 80 суден чорноморського флоту рф за два роки повномасштабного вторгнення
Київ • УНН
За останні два роки повномасштабного вторгнення Україна знищила 27 кораблів Чорноморського флоту Росії, включаючи підводний човен, і пошкодила ще 15 суден, які перебувають на ремонті.
27 кораблів чф рф включно з субмариною були знищені, ще 15 одиниць росіяни намагаються відремонтувати.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу розповів, що кількість уражених Україною одиниць 27, разом із субмариною.14 із них різних класів та досить серйозних одиниць: великі десантні кораблі, ракетні катери, субмарина та патрульний корабель - знищені.
За даними Військово-морських сил, на ремонті зараз залишається 15 одиниць тобто від загальної чисельності, близько 80 одиниць.
Можна сказати що третина знищена і досить багато пошкоджено проте присутність все одно спостерігається досить серйозна, це 10 ракето-носіїв серед яких: три є підводними човнами, два ракетних катери кілька патрульних кораблів
За його словами номенклатура та кількість досить велика, бо до прикладу ті ж великі десантні кораблі у кількості 5 одиниць досі залишаються в строю.
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За словами Дмитра Плетенчука, речника ВМС України, більшість російських кораблів були змушені зосередитися у східній частині Чорного моря, а їхня присутність у Севастополі зведена до мінімуму.