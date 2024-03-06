росія вимушено тримає свої судна у східній частині Чорного моря - Плетенчук
Київ • УНН
За словами Дмитра Плетенчука, речника ВМС України, більшість російських кораблів були змушені зосередитися у східній частині Чорного моря, а їхня присутність у Севастополі зведена до мінімуму.
Більшість російських кораблів вимушено зосереджено у східній частині Чорного моря, у тимчасово окупованому Севастополі їх присутність зведена до мінімуму, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Станом на вчора та сьогодні в Чорному морі взагалі немає присутності російських бойових кораблів. Вони вимушені знаходитись у східній частині Чорного моря, використовуючи для цього військово-морську базу у новоросійську, роззосереджуючи свої корабельні одиниці між портами сочі-туапсе. Також озвучується план щодо розміщення російських кораблів в Абхазії на базі Очамчире
З його слів, в останні дні не спостерігалося активної присутності російських військових кораблів у Чорному морі, а у Севастополі присутність російських кораблів зведена до мінімуму.
"Іноді до портів заходять окремі кораблі з різних причин, але більшість з них була вимушена дислокуватися в інші частини Чорного моря" - повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ.
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