Большинство российских кораблей вынужденно сосредоточено в восточной части Черного моря, во временно оккупированном Севастополе их присутствие сведено к минимуму, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

По состоянию на вчера и сегодня в Черном море вообще нет присутствия российских боевых кораблей. Они вынуждены находиться в восточной части Черного моря, используя для этого военно-морскую базу в yовороссийске, рассредоточивая свои корабельные единицы между портами cочи-туапсе. Также озвучивается план по размещению российских кораблей в Абхазии на базе Очамчире - сказал Плетенчук.

По его словам, в последние дни не наблюдалось активного присутствия российских военных кораблей в Черном море, а в Севастополе присутствие российских кораблей сведено к минимуму.

"Иногда в порты заходят отдельные корабли по разным причинам, но большинство из них было вынуждено дислоцироваться в другие части Черного моря", - сообщил cgbrth Военно-морских сил ВСУ.

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