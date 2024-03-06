россия вынужденно держит свои суда в восточной части Черного моря - Плетенчук
Киев • УНН
По словам Дмитрия Плетенчука, спикера ВМС Украины, большинство российских кораблей были вынуждены сосредоточиться в восточной части Черного моря, а их присутствие в Севастополе сведено к минимуму.
Большинство российских кораблей вынужденно сосредоточено в восточной части Черного моря, во временно оккупированном Севастополе их присутствие сведено к минимуму, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
По состоянию на вчера и сегодня в Черном море вообще нет присутствия российских боевых кораблей. Они вынуждены находиться в восточной части Черного моря, используя для этого военно-морскую базу в yовороссийске, рассредоточивая свои корабельные единицы между портами cочи-туапсе. Также озвучивается план по размещению российских кораблей в Абхазии на базе Очамчире
По его словам, в последние дни не наблюдалось активного присутствия российских военных кораблей в Черном море, а в Севастополе присутствие российских кораблей сведено к минимуму.
"Иногда в порты заходят отдельные корабли по разным причинам, но большинство из них было вынуждено дислоцироваться в другие части Черного моря", - сообщил cgbrth Военно-морских сил ВСУ.
Напомним
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россия вынужденно держит свои суда в восточной части Черного моря - Плетенчук
По словам Дмитрия Плетенчука, спикера ВМС Украины, большинство российских кораблей были вынуждены сосредоточиться в восточной части Черного моря, а их присутствие в Севастополе сведено к минимуму.
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