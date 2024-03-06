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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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В Україні презентували новий морський дрон Sea Baby після збору коштів: може нести понад тонну бойового навантаження

Київ • УНН

 • 26738 перегляди

Було презентовано перший іменний морський дрон "Авдіївка", виготовлений СБУ за сприяння UNITED24, здатний нести понад тонну бойового навантаження та долати понад 1000 км.

В Україні презентували новий морський дрон Sea Baby після збору коштів: може нести понад тонну бойового навантаження

В Україні презентували перший виготовлений СБУ за сприяння UNITED24 морський дрон Sea Baby - "Авдіївка". Фото показали на платформі UNITED24, пише УНН.

Подивіться на перший іменний морський дрон "Авдіївка". Дрони Sea Baby, на які зібрали кошти UNITED24, monobank і Гороховський, Лачен та Стерненко, - унікальна розробка СБУ. Їх проєктують та збирають в Україні й після успішних випробувань відпускають полювати на російський флот. Вони здатні нести понад тонну бойового навантаження та долати понад 1000 км

- повідомили на платформі UNITED24.

"Це перший дрон, виготовлений СБУ за сприяння UNITED24. У нього значно краща морехідність та інші властивості. Це універсальна платформа, на якій ми будемо розміщувати різне озброєння. Воно вже дуже добре себе показало, вразивши 5 російських кораблів біля Севастопольської бухти восени минулого року. Човни міцні, потужні, витривалі", - розповів Хантер, бригадний генерал військової контррозвідки СБУ.

Юлія Шрамко

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