В Україні презентували новий морський дрон Sea Baby після збору коштів: може нести понад тонну бойового навантаження
Київ • УНН
Було презентовано перший іменний морський дрон "Авдіївка", виготовлений СБУ за сприяння UNITED24, здатний нести понад тонну бойового навантаження та долати понад 1000 км.
В Україні презентували перший виготовлений СБУ за сприяння UNITED24 морський дрон Sea Baby - "Авдіївка". Фото показали на платформі UNITED24, пише УНН.
Подивіться на перший іменний морський дрон "Авдіївка". Дрони Sea Baby, на які зібрали кошти UNITED24, monobank і Гороховський, Лачен та Стерненко, - унікальна розробка СБУ. Їх проєктують та збирають в Україні й після успішних випробувань відпускають полювати на російський флот. Вони здатні нести понад тонну бойового навантаження та долати понад 1000 км
"Це перший дрон, виготовлений СБУ за сприяння UNITED24. У нього значно краща морехідність та інші властивості. Це універсальна платформа, на якій ми будемо розміщувати різне озброєння. Воно вже дуже добре себе показало, вразивши 5 російських кораблів біля Севастопольської бухти восени минулого року. Човни міцні, потужні, витривалі", - розповів Хантер, бригадний генерал військової контррозвідки СБУ.