В Украине презентовали новый морской дрон Sea Baby после сбора средств: может нести более тонны боевой нагрузки

В Украине презентовали первый изготовленный СБУ при содействии UNITED24 морской дрон Sea Baby - "Авдеевка". Фото показали на платформе UNITED24, с помощью которой собирали средства на новые дроны, пишет УНН.

Посмотрите на первый именной морской дрон "Авдеевка". Дроны Sea Baby, на которые собрали средства UNITED24, monobank и Гороховский, Лачен и Стерненко, - уникальная разработка СБУ. Их проектируют и собирают в Украине и после успешных испытаний отпускают охотиться на российский флот. Они способны нести более тонны боевой нагрузки и преодолевать более 1000 км - сообщили на платформе UNITED24.

"Это первый дрон, изготовленный СБУ при содействии UNITED24. У него значительно лучше мореходность и другие свойства. Это универсальная платформа, на которой мы будем размещать различное вооружение. Оно уже очень хорошо себя показало, поразив 5 российских кораблей у Севастопольской бухты осенью прошлого года. Лодки крепкие, мощные, выносливые", - рассказал Хантер, бригадный генерал военной контрразведки СБУ.