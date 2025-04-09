Севастопольская бухта

17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины был поражен ряд военных объектов государства-агрессора в новороссийске, туапсе в рф и временно оккупированном Севастополе в Крыму.
россияне установили мины-ловушки и заграждения в Севастопольской бухте, пытаясь защитить свой флот от украинских беспилотников-камикадзе в оккупированном Крыму.
россияне постоянно меняют места дислокации своих военных кораблей, прячут их среди судов обеспечения и меняют тактику, чтобы ввести в заблуждение украинские силы из-за уменьшения возможностей противовоздушной обороны в Крыму.
В оккупированном Джанкое, Крым, произошли взрывы, а движение на Крымском мосту дважды перекрывалось.
В Севастополе была объявлена воздушная тревога, а движение по Крымскому мосту временно перекрыто.
В центре Севастополя произошло несколько взрывов, над Севастопольской бухтой наблюдался дым, хотя его причина пока неизвестна.
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" вошел в Севастопольскую бухту в оккупированном Крыму, сообщает партизанское движение АТЕШ.
Был представлен первый именной морской дрон "Авдеевка", изготовленный СБУ при содействии UNITED24, способный нести более тонны боевой нагрузки и преодолевать более 1000 км.
Украинские военно-морские беспилотники, которые топят российские военные корабли, стали более смертоносными, поскольку они вооружены большими боеголовками и имеют большую дальность поражения целей.
Россияне вывели большой десантный корабль, укрытый маскировочной сеткой, из сухого дока в Севастополе.
россия пытается защитить логистические маршруты в оккупированном Крыму, используя гражданские транспортные средства в качестве прикрытия, а также прикрыть стратегические секции возле Севастополя системами ПВО.