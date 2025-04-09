Севастопольская бухта

В Украине презентовали новый морской дрон Sea Baby после сбора средств: может нести более тонны боевой нагрузки

Был представлен первый именной морской дрон "Авдеевка", изготовленный СБУ при содействии UNITED24, способный нести более тонны боевой нагрузки и преодолевать более 1000 км.