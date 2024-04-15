В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

Во временно оккупированном Джанкое в Крыму прогремели взрывы. Второй раз за день россияне перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН.

Как пишет "Крымский ветер", в Джанкое российская ПВО пытается что-то сбить.

В Севастополе снова тревога в воинских частях.

Движение по Крымскому мосту остановили второй раз за день.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Ранее УНН сообщал, что в центре Севастополя во временно оккупированном Крыму произошло несколько взрывов, над Севастопольской бухтой наблюдалась дымовая завеса.

Во время воздушной тревоги в Севастополе временно перекрывали движение для автотранспорта Крымским мостом.