В Крыму оккупант пытается защитить логистику обеспечения "Калибров" и дронов - Гуменюк

Единственной трассой, которой сс рф могут стало пользоваться является трасса через Армянск - М-17: ее используют пунктиром перемежая военные грузы, гражданским транспортом. Как сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, посев "бавовны" поразил врага, поэтому российские оккупанты заняты перемещением, а также стремятся защитить Севастопольскую бухту, где обслуживаются ракеты и дроны, средствами систем ПВО, передает УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", результативная работа по засеванию "хлопка" очень серьезно поражает врага, - не только в эмоциональном смысле, но и огневом. В соответствии с этим, российские силы в оккупированном Крыму осуществляют перемещения и много маневрируют, а также пытаются защитить стратегические секции - Севастопольскую бухту, Балаклаву и тому подобное.

Мы наблюдаем, что они пытаются защищать те секции, где для них действительно стратегически важно - это Севастопольская бухта, где есть логистика по обеспечению перезагрузки "Калибров" и обслуживания ракетных установок, это площадки откуда запускаются дроны - мыс Чауда и район Балаклавы, это те системы, которые задействованы в управлении войсками. - сообщает Гуменюк.

Она добавила, что чрезвычайного увеличения систем ПВО со стороны врага не наблюдается.

Мы не наблюдаем чрезвычайного увеличения этой системы защиты, скорее всего, они укладываются в те маневры и перераспределение секторов ответственности - сказала пресс-секретарь объединенного пресс-центра ОК "Юг"

Что касается логистики оккупантов в Крыму, пока единственной трассой, которую они могут более-менее устойчиво использовать остается трасса через Армянск - М-17. Но и она, по словам пресс-секретаря ОК "Юг", не является абсолютно спокойной для врага, - из-за признаков огневого контроля со стороны ВСУ.

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Этим оккупанты очень озабочены, и поэтому используют трассу пунктиром, стараясь перемежать военные грузы и колонны, гражданским транспортом.

Стала практика оккупантов - прячутся за гражданскими. - отмечала Наталья Гуменюк.

Напомним,

россия держит на боевом дежурстве в Черном море две подводные лодки с крылатыми ракетами "Калибр" и три других корабля, общий залп - до восьми ракет "Калибр", готовых к потенциальному использованию.