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У Криму окупант намагається захистити логістику забезпечення "Калібрів" та дронів – Гуменюк

У Криму окупант намагається захистити логістику забезпечення "Калібрів" та дронів – Гуменюк

Київ • УНН

 • 23614 перегляди

росія намагається захистити логістичні маршрути в окупованому Криму, використовуючи цивільні транспортні засоби як прикриття, а також захистити стратегічні секції біля Севастополя системами ППО.

Єдиною трасою, якої зс рф можуть стало користуватися, є траса через Армянськ – М-17: її використовують пунктиром перемежовуючи військові вантажі, цивільним транспортом.  Як повідомила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, засівання "бавовни" вразило ворога, тому російські окупанти зайняті переміщенням, а також системами ППО намагаються захистити Севастопольську бухту, де обслуговуються ракети та дрони, передає УНН.

Деталі

За словами речниці ОК "Південь", результативна робота з засівання "бавовни" дуже серйозно вражає ворога, - не лише в емоційному сенсі, а й вогневому. Відповідно до цього, російські сили в окупованому Криму здійснюють переміщення та багато маневрують, а також намагаються захистити стратегічні секції – Севастопольську бухту, Балаклаву тощо.

Ми спостерігаємо, що вони намагаються захищати ті секції, де для них дійсно стратегічно важливо – це Севастопольська бухта, де є логістика з забезпечення перезавантаження "Калібрів" і обслуговування ракетних установок, це майданчики звідки запускаються дрони – мис Чауда і район Балаклави, це ті системи, які задіяні в керуванні військами

– повідомляє Гуменюк.

Вона додала, що надзвичайного збільшення систем ППО з боку ворога не спостерігається.

Ми не спостерігаємо надзвичайного збільшення цієї системи захисту, скоріш за все, вони вкладаються в ті маневри і перерозподіл секторів відповідальності

- сказала речниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь"

Щодо логістики окупантів в Криму, наразі єдиною трасою, яку вони можуть більш-менш стало використовувати залишається траса через Армянськ – М-17. Але і вона, за словами речниці ОК "Південь", не є абсолютно спокійною для ворога, - через ознаки вогневого контролю з боку ЗСУ.

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Цим окупанти дуже переймаються, і тому використовують трасу пунктиром, намагаючись перемежовувати військові вантажі і колони, цивільним транспортом.

Стала практика окупантів – ховаються за цивільними

– зазначила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо

росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі два підводні човни з крилатими ракетами "Калібр" і три інші кораблі, загальний залп - до восьми ракет "Калібр", готових до потенційного використання.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
sevastopolska-bukhtaСевастопольська бухта
armianskАрмянськ
nataliia-humeniukНаталія Гуменюк
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