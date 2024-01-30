У Криму окупант намагається захистити логістику забезпечення "Калібрів" та дронів – Гуменюк
Київ • УНН
росія намагається захистити логістичні маршрути в окупованому Криму, використовуючи цивільні транспортні засоби як прикриття, а також захистити стратегічні секції біля Севастополя системами ППО.
Єдиною трасою, якої зс рф можуть стало користуватися, є траса через Армянськ – М-17: її використовують пунктиром перемежовуючи військові вантажі, цивільним транспортом. Як повідомила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, засівання "бавовни" вразило ворога, тому російські окупанти зайняті переміщенням, а також системами ППО намагаються захистити Севастопольську бухту, де обслуговуються ракети та дрони, передає УНН.
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За словами речниці ОК "Південь", результативна робота з засівання "бавовни" дуже серйозно вражає ворога, - не лише в емоційному сенсі, а й вогневому. Відповідно до цього, російські сили в окупованому Криму здійснюють переміщення та багато маневрують, а також намагаються захистити стратегічні секції – Севастопольську бухту, Балаклаву тощо.
Ми спостерігаємо, що вони намагаються захищати ті секції, де для них дійсно стратегічно важливо – це Севастопольська бухта, де є логістика з забезпечення перезавантаження "Калібрів" і обслуговування ракетних установок, це майданчики звідки запускаються дрони – мис Чауда і район Балаклави, це ті системи, які задіяні в керуванні військами
Вона додала, що надзвичайного збільшення систем ППО з боку ворога не спостерігається.
Ми не спостерігаємо надзвичайного збільшення цієї системи захисту, скоріш за все, вони вкладаються в ті маневри і перерозподіл секторів відповідальності
Щодо логістики окупантів в Криму, наразі єдиною трасою, яку вони можуть більш-менш стало використовувати залишається траса через Армянськ – М-17. Але і вона, за словами речниці ОК "Південь", не є абсолютно спокійною для ворога, - через ознаки вогневого контролю з боку ЗСУ.
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Цим окупанти дуже переймаються, і тому використовують трасу пунктиром, намагаючись перемежовувати військові вантажі і колони, цивільним транспортом.
Стала практика окупантів – ховаються за цивільними
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росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі два підводні човни з крилатими ракетами "Калібр" і три інші кораблі, загальний залп - до восьми ракет "Калібр", готових до потенційного використання.