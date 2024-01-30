росія тримає у Чорному морі два носії "Калібрів" - Гуменюк
Київ • УНН
росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі два підводні човни з крилатими ракетами "Калібр" і три інші кораблі, загальний залп - до восьми ракет "Калібр", готових до потенційного використання.
Армія рф тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 5 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 8 ракет. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
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За її словами, в Чорному морі ворог тримає 5 кораблів, зосереджених на охороні пунктів базування. Вони перебувають у максимальній близькості до новоросійська.
Самі ракетоносії – зараз два підводних на бойовому чергуванні – теж перебувають в тому самому районі (безпечному для себе – так умовно вони його позначають) і це 8 "Калібрів", готових до застосування. Станом на зараз ми не спостерігаємо абсолютної підготовки до конкретного удару
Однак, нагадала, що з підводних човнів виявити пуски дуже складно і застосувати ракети, коли весь екіпаж підготовлений для виконання бойового завдання – можна будь-якої миті.
"Це може бути участь, як у масованому ракетному ударі так і точковий удар, які ворог час від часу застосовує навіть з повітря. Ми бачимо за зведеннями, що ворог регулярно застосовує ракети, наприклад Х-59, по різних регіонах", - наголосила Гуменюк.
Ще не фіксувалося використання рф снарядів КНДР для обстрілу півдня – Гуменюк29.01.24, 13:12 • 26676 переглядiв