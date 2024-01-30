россия держит в Черном море два носителя "Калибров" - Гуменюк

Армия рф держит на боевом дежурстве в Черном море 5 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 8 ракет. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

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По ее словам, в Черном море враг держит 5 кораблей, сосредоточенных на охране пунктов базирования. Они находятся в максимальной близости к новороссийску.

Сами ракетоносители - сейчас два подводных на боевом дежурстве - тоже находятся в том же районе (безопасном для себя - так условно они его обозначают) и это 8 "Калибров", готовых к применению. По состоянию на сейчас мы не наблюдаем абсолютной подготовки к конкретному удару - указала Гуменюк.

Однако, напомнила, что с подводных лодок обнаружить пуски очень сложно и применить ракеты, когда весь экипаж подготовлен для выполнения боевой задачи - можно в любой момент.

"Это может быть участие, как в массированном ракетном ударе так и точечный удар, которые враг время от времени применяет даже с воздуха. Мы видим по сводкам, что враг регулярно применяет ракеты, например Х-59, по разным регионам", - отметила Гуменюк.

Еще не фиксировалось использование рф снарядов КНДР для обстрела юга - Гуменюк