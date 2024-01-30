россия держит в Черном море два носителя "Калибров" - Гуменюк

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  137045 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  215285 просмотра

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26 январь 2024, 09:56  •  274609 просмотра

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  250523 просмотра

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  278278 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Новости по теме

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россия держит на боевом дежурстве в Черном море две подводные лодки с крылатыми ракетами "Калибр" и три других корабля, общий залп - до восьми ракет "Калибр", готовых к потенциальному использованию.

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Российские войска атаковали предприятие в Херсонском районе с помощью беспилотников. За минувшие сутки Херсонскую область обстреляли 67 раз, в результате чего 1 человек погиб и 1 получил ранения

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На Николаевщине ночью уничтожили "шахед": из-за падения обломков горел грузовик, есть раненый

30 января Силы обороны уничтожили беспилотник Shahed-136 над Николаевской областью. Во время падения обломков загорелся грузовик, перевозивший семена подсолнечника. Водитель получил черепно-мозговую травму.

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На Николаевщине ночью уничтожили "шахед": из-за падения обломков горел грузовик, есть раненый

В небе над Украиной ночью уничтожено 15 из 35 "шахедов"

Украинские Силы обороны сбили 15 из 35 беспилотников Shahed, которые россия запустила ночью по всей территории Украины.

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В небе над Украиной ночью уничтожено 15 из 35 "шахедов"

россияне ночью дронами атаковали Криворожье: один сбит, другой попал в гражданскую инфраструктуру

Российские войска ночью атаковали Криворожье Днепропетровской области с помощью беспилотников; один беспилотник был сбит, а другой попал в гражданскую инфраструктуру, вызвав пожар.

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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 384 тысячи

По данным Генерального штаба Украины, общие потери рф в результате вторжения с февраля 2022 года составляют около 384 140 человек личного состава, более 6 300 танков, 11 725 бронемашин, 9 144 артиллерийских систем и сотни единиц другой военной техники. В отчете подробно описаны потери российской техники по всем категориям.

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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 384 тысячи

Защитники продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении: ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло более 70 боевых столкновений. Тем временем россия нанесла 10 ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры

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Защитники продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении: ситуация на фронте

Какой будет погода в последний месяц зимы: прогноз от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, в феврале среднемесячная температура по всей территории Украины прогнозируется в пределах от 4° мороза до 2° тепла, что на 1-1,5°C выше нормы в южных/восточных областях и Крыму и близко к норме на остальной территории.

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Какой будет погода в последний месяц зимы: прогноз от Укргидрометцентра

Российские СМИ сообщают о массовой атаке беспилотников: БпЛА фиксировали на территории 4-х областей и в оккупированном Крыму

За ночь над несколькими российскими регионами и оккупированным Крымом было обнаружено более двух десятков беспилотников.

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День специалиста военно-социального управления ВСУ, Международный день круассана. Что еще можно отметить 30 января

Сегодня, 30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Деятельность этих специалистов направлена на повышение боеспособности украинской армии, укоренение в обществе ее положительного имиджа

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День специалиста военно-социального управления ВСУ, Международный день круассана. Что еще можно отметить 30 января