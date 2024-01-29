Еще не фиксировалось использование рф снарядов КНДР для обстрела юга - Гуменюк
Киев • УНН
начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что пока не фиксировалось применение российскими войсками северокорейских снарядов во время обстрелов юга.
Использование россией для обстрела юга северокорейских снарядов еще не фиксировалось. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
На вопрос, зафиксировано ли во время обстрелов юга применение россией корейских снарядов, Гуменюк ответила:
"Мы не фиксировали в нашей зоне ответственности таких случаев".
Добавим
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее призвал дождаться окончательных результатов экспертизы относительно возможного использования россией в Украине ракет производства КНДР.
"Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвета, материала и других характеристик ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно как только это станет возможным", - отметил Рувин.
Контекст
Разведка США сообщала, что россия уже запускала северокорейские баллистические ракеты по Украине.
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко сообщал, что вероятно именно ракеты производства КНДР россия могла применять для ударов по Харькову.
1 ноября 2023 года сообщалось, что по словам Ю Санг Бума, национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что КНДР отправила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов с начала августа.
Еще не фиксировалось использование рф снарядов КНДР для обстрела юга - Гуменюк
начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что пока не фиксировалось применение российскими войсками северокорейских снарядов во время обстрелов юга.
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