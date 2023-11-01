КНДР відправила до росії понад мільйон артилерійських снарядів – розвідка Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У розвідці Південної Кореї вважають, що КНДР відправила в росію понад мільйон артилерійських снарядів із серпня. Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на слова члена парламентського комітету Південної Кореї Ю Санг Бума, пише УНН.
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За словами Ю Санг Бума, національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що КНДР відправила в росію більше мільйона артилерійських снарядів з початку серпня. Цих снарядів приблизно дорівнюватиме запасам для росіян на два місяці ведення війни проти України.
За даними розвідки Сеулу, КНДР, в обмін на боєприпаси отримала від росії технологічну допомогу. У Південній Кореї є занепокоєння, що Північна Корея може отримати відносно прогресивні російські технології, які посилять ядерну небезпеку.
Водночас і Пхеньян, і москва заперечують заяви про постачання зброї в рф.
Нагадаємо
26 жовтня стало відомо, що США, Японія та Південна Корея знайшли докази постачання зброї з КНДР у рф та рішуче засуджують такі дії.
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