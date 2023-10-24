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Тільки імпорт боєприпасів з КНДР дозволить рф підтримувати інтенсивний вогонь в 2024 році – ISW

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Виробництво артилерійських снарядів у росії та імпорт боєприпасів із Північної Кореї дасть змогу російським військам підтримувати інтенсивний артилерійський вогонь у 2024 році, хоча й на відносно нижчому рівні, ніж у 2022 році. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) в щоденному аналітичному звіті, передає УНН.

Тільки імпорт боєприпасів з КНДР дозволить рф підтримувати інтенсивний вогонь в 2024 році – ISW

Цитата

«У росії все ще залишилося близько чотирьох мільйонів артилерійських снарядів, які російські війська можуть використовувати для ведення війни "малої інтенсивності" ще протягом року», - цитує ISW начальника розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Антса Ківісельга.

Деталі

Ківіселг зазначив, що є повідомлення про те, що Північна Корея відправила до росії до 1000 контейнерів, кожен з яких містить від 300 до 500 одиниць артилерійських боєприпасів. За оцінками Ківіселга, Північна Корея могла поставити в росію від 300 000 до 500 000 одиниць боєприпасів, чого може вистачити на термін до одного місяця за нинішньої щоденної витрати близько 10 000 снарядів на день.

Також у звіті приводяться слова військового аналітика Петра Черніка, який повідомив, що російські війська наразі використовують від 10 000 до 15 000 снарядів на день, що значно нижче, ніж влітку 2022 року, коли швидкість стрільби становила 45 000-80 000 снарядів на день.

Зазначається, що джерела і супутникові знімки підтверджують, що поставки артилерійських снарядів з КНДР різко зросли у вересні, коли російська і північнокорейська влада почала офіційне військово-технічне співробітництво. Допускається, що КНДР забезпечить подальші поставки.

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Аналітики роблять висновок, що росія зможе підтримувати достатню скорострільність у доступному для огляду майбутньому. При цьому, хоча загальне зниження скорострільності російських військ може перешкоджати здатності російських військ проводити великомасштабні наступальні операції, російські сили навряд чи зіштовхнуться з широко розповсюдженою нестачею, що хронічно підриватиме оборонні операції, а зниження скорострільності за своєю суттю не забезпечить українським військам перевагу.

ISW наголошує, що ступінь, із якою міжнародні партнери України зможуть підтримувати здатність України витримувати ефективну вагу вогню порівняно з російськими силами, буде ключовим фактором, що визначатиме відповідні спроможності у 2024 році.

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