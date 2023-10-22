Готуються до зимових обстрілів: росіяни вдаються до комбінованих атак, щоб знайти прогалини у роботі ППО - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Ймовірно, російські війська урізноманітнюють поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників, які використовуються для ударів по українських тилах, щоб знайти прогалини в українській протиповітряній обороні перед подальшими ударами взимку. Такого висновку дійшли аналітики Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.
Деталі
Аналітики ISW проаналізували дані, які оприлюднили Сили оборони України та дійшли висновку, що найбільш ймовірно росія готується до зимових атак за допомогою комбінованих ударів, які можуть дати можливість визначити прогалини у роботі українського ППО.
Доповнення
Уже вкотре під час нічної атаки на Україну окупанти застосувують одночасно Іскандери, ракети Х-59 та ударні дрони.
Проте тактика, яку російські війська у ніч на 21 жовтня використовували під час удару по Україні, була новою і схожою на мішану атаку. До того вперше одночасно випустили крилаті ракети та керовані авіабомби.