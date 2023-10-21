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Уночі окупанти атакували Україну Іскандерами, ракетами Х-59 та “шахедами” - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Під час нічної атаки на Україну окупанти застосували Іскандери, ракети Х-59 та ударні дрони. Про це у ранковому зведенні від 21 жовтня 2023 року зазначає Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Уночі окупанти атакували Україну Іскандерами, ракетами Х-59 та “шахедами” - Генштаб

Цитата 

“Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети  «Іскандер-К» та ударні БпЛА типу “Shahed-136/131””, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Доповнення

У Генштабі додають, що протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень. 

Ворог цинічно завдав ракетного удару по школі в Костянтинівці Донецької області, будівля навчального закладу майже повністю зруйнована. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Зазначається, що внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали школа, багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Нагадаємо

Уночі у Кривому Розі було чутно вибухи. 

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