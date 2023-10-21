Уночі окупанти атакували Україну Іскандерами, ракетами Х-59 та “шахедами” - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Під час нічної атаки на Україну окупанти застосували Іскандери, ракети Х-59 та ударні дрони. Про це у ранковому зведенні від 21 жовтня 2023 року зазначає Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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“Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БпЛА типу “Shahed-136/131””, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Доповнення
У Генштабі додають, що протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень.
Ворог цинічно завдав ракетного удару по школі в Костянтинівці Донецької області, будівля навчального закладу майже повністю зруйнована. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Зазначається, що внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали школа, багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
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