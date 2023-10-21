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Ночью оккупанты атаковали Украину Искандерами, ракетами Х-59 и "шахедами" - Генштаб

Киев • УНН

 • 2053997 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Во время ночной атаки на Украину оккупанты применили Искандеры, ракеты Х-59 и ударные дроны. Об этом в утренней сводке от 21 октября 2023 года отмечает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Ночью оккупанты атаковали Украину Искандерами, ракетами Х-59 и "шахедами" - Генштаб

Цитата 

“Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты  «[Искандер-К» и ударные БпЛА типа “Shahed-136/131””, - говорится в сообщении. 

Отмечается, что информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Дополнение

В Генштабе добавляют, что за прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений. 

Враг цинично нанес ракетный удар по школе в Константиновке Донецкой области, здание учебного заведения почти полностью разрушено. В общем враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. 

Отмечается, что в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись школа, многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Напомним

Ночью в Кривом Роге были слышны взрывы. 

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