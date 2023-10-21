Ночью оккупанты атаковали Украину Искандерами, ракетами Х-59 и "шахедами" - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Во время ночной атаки на Украину оккупанты применили Искандеры, ракеты Х-59 и ударные дроны. Об этом в утренней сводке от 21 октября 2023 года отмечает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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“Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты «[Искандер-К» и ударные БпЛА типа “Shahed-136/131””, - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.
Дополнение
В Генштабе добавляют, что за прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений.
Враг цинично нанес ракетный удар по школе в Константиновке Донецкой области, здание учебного заведения почти полностью разрушено. В общем враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Отмечается, что в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись школа, многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.
Напомним
Ночью в Кривом Роге были слышны взрывы.