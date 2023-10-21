Раніше не спостерігали: Гуменюк розповіла про нову тактику мішаних атак росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 21 жовтня під час удару по Україні використали нову тактику дуже мішаних атак і вперше одночасно випустили крилаті ракети та керовані авіабомби. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у суботу в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Ворог відповідає дуже активно, і основний його акцент зараз перенесений, очевидно, у повітря", - сказала Гуменюк.
З її слів, це активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами.
"У тому числі цієї ночі була застосувана складна тактика дуже мішаних атак. Практично одночасно спрямовувалися з тактичної авіації і керовані авіабомби по прифронтових територіях, і крилаті ракети типу Х-59 по територіях другого ешелону підготовки наших прифронтових територій, наприклад, Криворіжжя і Миколаївщина", - розповіла речниця.
І застосовувалися у тому числі ударні безпілотники, додала вона.
"Фактично все було одночасно, і це спрямовано, очевидно, на виснаження систем протиповітряної оборони і максимального досягнення результату", - зазначила Гуменюк.
"Фактично одночасно пуску керованих авіабомб і крилатих ракет ми ще не спостерігали. Це однозначно намагання ворогом завдати ракетний удар максимально ефективно для себе, оскільки знають, що працювати по КАБах ми не будемо", - підсумувала Гуменюк.
Нагадаємо
Окупанти вночі поцілили у промисловий об'єкт у Кривому Розі і завдали ракетний удар по Миколаївщині.