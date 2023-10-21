Армія рф уночі завдала ракетний удар по Миколаївщині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Російські війська в ніч на 21 жовтня завдали ракетний удар по Миколаївській області, повідомив у суботу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Вознесенський район: уночі, 21 жовтня, о 02:58 ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту району. Постраждалих немає", - повідомив Кім у Telegram.
Деталі
У Миколаївському районі вчора, 20 жовтня, о 12:40 артилерійські ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії міста Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає, зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
У ніч на 20 жовтня по Миколаївщині ворог вдарив з артилерії.