Армия рф ночью нанесла ракетный удар по Николаевской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Российские войска в ночь на 21 октября нанесли ракетный удар по Николаевской области, сообщил в субботу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"Вознесенский район: ночью, 21 октября, в 02:58 враг нанес ракетный удар за пределами населенного пункта района. Пострадавших нет", - сообщил Ким в Telegram.
Детали
В Николаевском районе вчера, 20 октября, в 12:40 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по береговой линии города Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет, отметил глава ОВА.
Напомним
В ночь на 20 октября по Николаевской области враг ударил из артиллерии.