По Миколаївщині вночі ворог вдарив з артилерії - ОВА
Київ • УНН
КИЇв. 20 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 20 жовтня обстріляли Миколаївську область з артилерії, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Вчора, 19 жовтня, о 10:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив Кім у телеграм-каналі.
"Також, сьогодні вночі, 20 жовтня, о 00:14 артилерійські ворожі удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
У ніч на 19 жовтня Миколаїв вночі зазнав ворожого ракетного удару.