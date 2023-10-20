По Миколаївщині вночі ворог вдарив з артилерії - ОВА

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"Вчора, 19 жовтня, о 10:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив Кім у телеграм-каналі.

"Також, сьогодні вночі, 20 жовтня, о 00:14 артилерійські ворожі удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо

У ніч на 19 жовтня Миколаїв вночі зазнав ворожого ракетного удару.