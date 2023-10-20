По Николаевской области ночью враг ударил из артиллерии - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские войска в ночь на 20 октября обстреляли Николаевскую область из артиллерии, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Вчера, 19 октября, в 10:50 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - сообщил Ким в телеграм-канале.
"Также, сегодня ночью, 20 октября, в 00:14 артиллерийские вражеские удары фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - отметил глава ОВА.
Напомним
В ночь на 19 октября Николаев ночью подвергся вражескому ракетному удару.