По Николаевской области ночью враг ударил из артиллерии - ОВА

Цитата

"Вчера, 19 октября, в 10:50 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - сообщил Ким в телеграм-канале.

"Также, сегодня ночью, 20 октября, в 00:14 артиллерийские вражеские удары фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - отметил глава ОВА.

Напомним

В ночь на 19 октября Николаев ночью подвергся вражескому ракетному удару.