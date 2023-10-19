Миколаїв вночі зазнав ворожого ракетного удару - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Миколаїв вночі зазнав ворожого ракетного удару, була пожежа на складах, що не експлуатувалися, на території одного з підприємств, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Вночі, 19 жовтня, о 00:55 місто Миколаїв зазнало ракетного удару, внаслідок чого виникла пожежа неексплуатуємої складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Без постраждалих", - повідомив Кім у Telegram.
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Як зазначив голова ОВА, у Миколаївському районі учора, 18 жовтня, об 11:40 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також, 18 жовтня, протягом дня об 11:47, 20:28 та 20:30 під обстрілами, зі слів голови ОВА, були два населені пункти Куцурубської громади. Постраждалих немає.
"Вечері, 18 жовтня, о 20:30 ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Степівської громади. Влучання зафіксовано по закладу харчування. Під завалами загинуло дві людини, поранення отримала одна людина. Внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру", - підтвердив Кім.
Також вночі, 19 жовтня, близько 02:40 у цьому ж населеному пункті внаслідок падіння уламків ударного БпЛА типу «Shahed-136/131», з його слів, виникла пожежа покрівлі неексплуатуємої одноповерхової складської будівлі. Без постраждалих.
Нагадаємо
У Миколаєві в ніч на 19 жовтня пролунали два вибухи.