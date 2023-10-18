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Миколаївщина: росіяни завдали удару по закладу харчування, дві людини загинули, та ще одна травмована — ДСНС

Київ • УНН

 • 356339 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Російські військові завдали удару по закладу харчування на Миколаївщині. Щонайменше дві людини загинули, та ще одна травмована. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.

Миколаївщина: росіяни завдали удару по закладу харчування, дві людини загинули, та ще одна травмована — ДСНС

Цитата

“О 20:30 внаслідок ракетного удару по Миколаївщині, в одному з населених пунктів Миколаївського району, в закладі харчування під завалами загинуло дві особи, одна особа постраждала”, — поточнили деталі вечірньої атаки у ДСНС регіону.

Контекст

Годиною раніше очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська завдали удару по населеному пункту Степівської громади. По його інформації тоді було відомо лише про одну жертву збройної агресії росіян, та одного пораненого.

За оновленими даними від ДСНС, під час останньої атаки, окрім закладу харчування, через обстріл були пошкоджені житлові будинки, сільгосппідприємство та інша цивільна інфраструктура.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суми: росіяни атакували ударними дронами об’єкт інфраструктури — ОВА

Пошукова-рятувальна операція триває. Під завалами щонайменше одна людина.

Нагадаємо

Близько 20.33 у Миколаєві пролунали потужні вибухи. За даними моніторингових Telegram-каналів, попередньо, по місту було завдано удар ракетами “Іскандер-М”

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