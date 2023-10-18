Суми: росіяни атакували ударними дронами об’єкт інфраструктури — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські військові атакували ударними дронами об’єкт інфраструктури у Сумах. Про атаку на обласний центр повідомили в пресслужбі Сумської ОВА, передає УНН.
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“Увага! Посеред ночі відбулося влучання БПЛА типу Shahed по об’єкту інфраструктури в м. Суми”, — повідомили в ОВА.
Деталі
За даними влади області на місці прпильоту працюють всі екстрені служби та військова адміністрація.
Жителів Сумщини закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Та не знімати і не поширювати фото та відео з місця влучання.
Нагадаємо
Годиною раніше у Сумах під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомили місцеві телеграм канали, та кореспонденти Суспільного.