Сумы: россияне атаковали ударными дронами объект инфраструктуры — ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские военные атаковали ударными дронами объект инфраструктуры в Сумах. Об атаке на областной центр сообщили в пресс-службе Сумской ОВА, передает УНН.
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“Внимание! Посреди ночи произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в г. Сумы”, — сообщили в ОВА.
Детали
По данным властей области на месте вылета работают все экстренные службы и военная администрация.
Жителей Сумщины призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. И не снимать и не распространять фото и видео с места попадания.
Напомним
Часом ранее в Сумах во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщили местные телеграмм каналы, и корреспонденты Общественного.