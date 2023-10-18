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Сумы: россияне атаковали ударными дронами объект инфраструктуры — ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские военные атаковали ударными дронами объект инфраструктуры в Сумах. Об атаке на областной центр сообщили в пресс-службе Сумской ОВА, передает УНН. 

Сумы: россияне атаковали ударными дронами объект инфраструктуры — ОВА

Цитата

“Внимание! Посреди ночи произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в г. Сумы”, — сообщили в ОВА.

Детали

По данным властей области на месте вылета работают все экстренные службы и военная администрация.
Жителей Сумщины призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. И не снимать и не распространять фото и видео с места попадания.

Напомним

Часом ранее в Сумах во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщили местные телеграмм каналы, и корреспонденты Общественного.

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