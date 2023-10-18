У Сумах пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Сумах було чутно вибух, у місті та області оголошена повітряна тривога, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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За даними Повітряних Сиз ЗСУ, у Сумській області – загроза застосування ударних БпЛА.
Містян просять залишатися в укриттях та не викладати роботу протиповітряної оборони.
Актуальн мапу повытряних тривог можна переглянути за посиланням.
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