В Сумах прозвучали взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Сумах был слышен взрыв, в городе и области объявлена воздушная тревога, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Детали
По данным Воздушных Сиз ВСУ, в Сумской области – угроза применения ударных БПЛА.
Житлей Сум промят оставаться в укрытиях и не выкладывать работу противовоздушной обороны.
Актуальную карту воздушных тревог можна посмотреть за ссылкой.
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