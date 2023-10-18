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Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard

Киев • УНН

 • 749351 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Предоставление Украине танков Abrams и Leopard – это сигнал россии о том, что независимо от ситуации на Ближнем Востоке помощь Киеву не снизилась, и усиление наступательной способности украинских военных. Об этом рассказал в комментарии УНН военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard

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«Это усиление наступательной способности ВСУ. Соответственно, и внешний сигнал, в первую очередь - политический, россии о том, что способности США и стран НАТО по оказанию военно-технической помощи, независимо от ситуации на Ближнем Востоке, не снизилась», - сказал Снегирев.

По его словам, также предоставление Украине 31 танка Abrams имеет как военный, так и политический сигнал для украинской стороны.

«С военной точки зрения, с одной стороны, мы можем говорить, что это количество танкового батальона, оно вроде бы незначительное, но в любом случае это значительная огневая мощь в моменте дальнейшего успешного прорыва позиций российских оккупантов и деоккупации украинских земель. Но, учитывая возможности российской армии, а это - преимущество в воздухе, Abrams и Leopard не будут задействованы, по моему мнению, в моменте именно прорыва позиций рф», - рассказал Снегирев.

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Он отметил, что последняя тактика россиян - это привлечение танковых колонн - показала свою неэффективность в моменте боев в районе Авдеевки. Соответственно, этот опыт должен быть учтен украинской стороной.

«С политической точки зрения – это в первую очередь показатель того, что страны Запада не устали от Украины, запасы оружия есть на складах США и армий НАТО. Третий момент – это то, что расчеты российской стороны по поводу того, что все внимание стран Запада, и в первую очередь США, будет переориентировано на Израиль, полностью провалились», - отметил Снегирев.

Кроме того, он отметил, что это серьезный фактор и сигнал не только россии, но и европейским партнерам о том, что США и в дальнейшем рассматривают Украину как основного военно-технического партнера, независимо от эскалации ситуации на других участках земного шара.

Эксперт также прокомментировал возможности Abrams и Leopard.

«Что касается возможностей: Abrams и Leopard считают одними из лучших танков в своей линейке. По своей огневой мощи и, соответственно, возможностям противостояния средствам поражения, в первую очередь ПТРК, Abrams и Leopard считаются одними из самых современных в своем образце. Соответственно, российские танки Т-64, Т-72, которые задействованы в войне против Украины, не имеют возможности эффективно противостоять подобным образцам западного оружия. Это понимают прекрасно и россияне, поэтому такая истерика на болотах», - рассказал Снегирев.

По его словам, огневая мощь в Abrams и Leopard превышает тактико-технические характеристики аналогичных образцов советско-российского оружия, которое есть на вооружении рф.

«Но основной плюс – это наличие брони, что повышает живучесть экипажа, и соответственно делает невозможным уничтожение этих видов вооружения, как с помощью БПЛА, так и ПТРК», - сказал Снегирев.

Дополнение

25 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию о прибытии первых американских танков Abrams в Украину.

Министерство обороны Украины сообщило в среду, 18 октября, что приняло на вооружение три модификации танков Leopard.

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